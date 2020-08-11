Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Представители Умеренной коалиционной партии Швеции раскритиковали предложение о введении дополнительного косвенного налогообложения на покупку пластиковых стаканчиков и одноразовых ланч-боксов. Об этом 10 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По мнению партийного руководства, в настоящее время жители Швеции уже достаточно обложены различными видами налогов и введение нового тарифа неприемлемо.

«Появилось уже столько много налогов, которые проклинают простые граждане. Налог на пластиковые пакеты, налог на холодильники и бытовую электронику», — заявил представитель Умеренных по налоговой политике Никлас Викман.

Ранее в Риксдаге прозвучало предложение установить налог в размере 5 шведских крон (€0,48) на покупку одного пластикового стаканчика, и 7 шведских крон (€0,67) — на покупку одноразового ланч-бокса. Сообщается, что в случае установления налога в целом ежегодные расходы шведских потребителей увеличатся на 300−900 шведских крон (€29−87).