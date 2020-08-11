Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Еще одно новое назначение произошло в органах власти Петербурга, отвечающих за состояние имущественного комплекса. Как сообщили 11 августа в городском Комитете имущественных отношений (КИО), директором СПб ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга», находящегося в ведении КИО, назначен Максим Золотарёв.

До нового назначения он с 2019 года работал директором филиала по СЗФО Федерального государственного бюджетного учреждения культуры (ФГБУ) «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».

Максим Золотарёв — уроженец Петербурга, окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и Северо-Западную академию государственной службы.

Работал в банковской сфере, в городском Комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. С 2006 по 2013 год трудился в структурах ОАО «Российские железные дороги».

Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга, которое возглавил Золотарёв, обеспечивает реализацию полномочий КИО по заключению от имени Санкт-Петербурга договоров о передаче государственного имущества Петербурга в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование либо на иных правах в части, касающейся объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Напомним, днем ранее на должность главы Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга распоряжением губернатора был назначен Сергей Муравьев.

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