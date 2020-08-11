Москва, , 12:50 — REGNUM Для России президент Белоруссии Александр Лукашенко не является безальтернативной фигурой, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«И на нем (на Лукашенко — прим. ИА REGNUM) свет клином не сошелся. Он достаточно непредсказуемый политик. Но в той ситуации, которая сложилась сейчас, для России важно, чтобы политическая система Белоруссии сохранилась и не разрушилась, — отметил Шаповалов. — И чтобы избранный президент смог удержать ситуацию под контролем. Вне зависимости от той тональности отношений и тех действий, который предпринимает Лукашенко».

При этом Шаповалов подчеркнул, что действия Лукашенко в рамках данной избирательной кампании были явно антироссийскими.

«Я имею в виду задержание 33 российских граждан и подчеркнуто жесткие действия в отношении российских журналистов. И эти действия, и ряд заявлений Лукашенко в предыдущий период также носили подчеркнуто негативный подтекст», — сказал Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава белорусского оппозиционного «объединённого штаба» — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская находится в Литве. Её отъезд состоялся в ночь с 10 на 11 августа после переговоров с властями.

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