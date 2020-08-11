Москва, 11 августа 2020, 12:50 — REGNUM Для России президент Белоруссии Александр Лукашенко не является безальтернативной фигурой, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM.
При этом Шаповалов подчеркнул, что действия Лукашенко в рамках данной избирательной кампании были явно антироссийскими.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава белорусского оппозиционного «объединённого штаба» — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская находится в Литве. Её отъезд состоялся в ночь с 10 на 11 августа после переговоров с властями.
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