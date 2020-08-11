Минск, , 12:47 — REGNUM Александр Лукашенко 11 августа собрал совещание для обсуждения актуальных вопросов развития пищевой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Руководитель республики поинтересовался, какая помощь нужна госпредприятиям для решения имеющихся проблем. Зачитывая тест своего выступления, он сказал: «Из-за пандемии коронавирусной инфекции более полугода наши предприятия работают в непростых условиях. Но, несмотря на это, мы смогли сохранить рабочие места и экспортный потенциал. Система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья у вас было предостаточно. Крестьяне работают как никогда хорошо, есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление. Все страны закрылись и свою экономику остановили — мы работаем. Вперед — продавайте. Рынки открыты, просто нужно шевелиться».

Согласно официальному сообщению, «ответственные должностные лица» заверили Лукашенко в отсутствии проблем со сбытом. Он в свою очередь констатировал хороший урожай, дал указание «все переработать до миллиграмма» и нацелил чиновников на наращивание экспорта, особенно в Китай.

«Излишки сельхозпродукции нужно выкупить у населения», — распорядился Лукашенко.

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Напомним, Александр Лукашенко долго не признавал опасность распространения коронавируса, отказывался тестироваться и вводить карантинные меры на предприятиях. Тем временем экономика Белоруссии демонстрирует падение, особенно в промышленном производстве.

После голосования 9 августа на выборах президента Белоруссии было заявлено об очередной победе Александра Лукашенко, который бессменно правит с 1994 года. С тех пор десятки городов постсоветской республики охвачены массовыми акциями протеста. Оппозиция прилагает максимум усилий для организации общенациональной забастовки.