Минск, , 12:49 — REGNUM Журналист издания «Медуза» Максим Солопов, ранее задержанный во время беспорядков в Белоруссии и 30 часов не выходивший на связь, в настоящее время находится в минском изоляторе в 1-м переулке Окрестина. Об этом 11 августа сообщает белорусский портал Tut.by.

При этом не приводится источников данной информации и каких-либо связанных с данным обстоятельством подробностей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстоятельства задержания российских журналистов и их местонахождение в Белоруссии устанавливает посольство России в Минске.