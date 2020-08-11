Киев, , 12:45 — REGNUM Граждане Украины прибыли в Минск и связались с «группами сопротивления» властям. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 10 августа в своём Telegram-канале.

«Наши люди, украинцы, в Минске. Добирались почти сутки, и с третьей попытки удалось въехать, но не через Украину», — рассказал он.

Мосийчук рассказал, что украинские граждане связались с группами, которые оказывают сопротивление «кровавому режиму» и ждут сигнала.

Ранее член украинской религиозной организации «Киевский патриархат» Александр Дедюхин опубликовал в социальной сети Facebook сообщение, в котором призвал граждан Украины ехать в Минск для участия в акциях протеста:

«Ты можешь поехать в Минск и поддержать протесты, но это исключительно для того, чтобы твоя молитва была горячей», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Олег Постернак заявил, что на Украине беспорядки в Белоруссии воспринимаются сквозь призму несбывшихся надежд и ожиданий жителей Украины, участвовавших в государственном перевороте в 2014 году.

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