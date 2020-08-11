Могадишо, , 13:53 — REGNUM Сомалийские активисты создали петицию, призывающую парламент страны отклонить внесенный на рассмотрение законопроект о преступлениях, связанных с половыми сношениями, который, по их мнению, может «разрешить детские и принудительные браки». Об этом передает ВВС Somalia.

В петиции, которую к настоящему времени подписали более 6000 человек, говорится, что предлагаемый законопроект противоречит конституции страны и международным конвенциям.

«Федеральный парламент Сомали собирается проголосовать по сильно измененному «законопроекту о половых сношениях», который спровоцирует еще большее нарушение права человека, свободы действий и права на свободу тел детей, женщин и девочек в Сомали», — говорится в петиции.

Посол Великобритании в Сомали Бен Фендер написал на своей странице в Twitter, что «новый законопроект разрешает брак в период полового созревания, а также устанавливает, что принудительный брак — это тот, на который семья (а не отдельный человек) не дает согласия».

Организация Объединенных Наций также раскритиковала этот законопроект, назвав его «глубоко ошибочным».