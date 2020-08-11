Москва, , 12:40 — REGNUM Российское министерство просвещения готовится к началу учебного года в полноценном, очном формате с 1 сентября текущего года. Об этом 11 августа сообщил министр науки и высшего образования РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Произойдет это (начало нового учебного года) 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном, очном режиме», — заявил Кравцов.

Также он сообщил, что в нынешнем году в школу впервые в жизни придет 1 млн 900 тыс. первоклассников, а всего в новом учебном году в России в школах будет учиться 17 млн учеников.

Кроме этого, министр рассказал, что в текущем году в России к началу учебного года готовы свыше 36 тыс. учебных заведений.

«На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году», — отметил Кравцов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что абсолютно все классные руководители российских школ с нового учебного года начнут получать федеральную надбавку размером в пять тысяч рублей ежемесячно.