Кемерово, , 12:37 — REGNUM Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник назвал причины роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Главной причиной, по его мнению, является возросшая активность людей.

«Лето, хочется побыть на природе, у реки, сходить в кафе, поехать на отдых в соседний регион… Но любое такое увеличение активности и перемещений означает увеличение контактов. А с учётом того, что заболеваемость в Кузбассе значительно ниже, чем в подавляющем большинстве субъектов РФ, попадание в территорию, где заболеваемость выше, означает больший риск заражения. А потом отдохнувшие возвращаются домой», — отметил он в интервью областной газете «Кузбасс».

По данным Цигельника, 10−15% новых пациентов, у которых установлен источник заражения, — это приехавшие из других регионов.

«Вторая причина роста — «ловушка» малой распространенности заболевания. У нас сейчас подавляющее большинство людей только слышали о том, что есть коронавирус. Среди их знакомых и близких переболевших или умерших от инфекции нет. Отношение поменяется, если эта беда коснется каждого лично. С одной стороны, хорошо, что это заболевание для кузбассовцев по-прежнему где-то далеко. Но из-за этого наступает ложное успокоение», — отмечает чиновник.

Отдельным фактором роста заболеваемости он назвал поведение молодежи и её нигилизм в отношении болезни.