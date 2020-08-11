Москва, , 12:35 — REGNUM Законопроект, направленный на создание в России федеральной системы каталогизации продукция для федеральных государственных нужд («ФСКП»), а также информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары, работы, услуги («ИАС ГОЗ»), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Инициатива направлена на формирование правовых основ регулирования отношений в сфере: создания и функционирования федеральной системы каталогизации продукция для федеральных государственных нужд («ФСКП»), включая формирование и ведение в данной системе федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд («ФКП»), а также создание и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары, работы, услуги («ИАС ГОЗ»), включая формирование, ведение и применение каталога товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу («каталог ГОЗ»).

Кроме того, предусматривается, что сведения о товарах для обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности, органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, а также для обеспечения госкорпорации «Росатом» товарами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов, не подлежат размещению в ФКП.

Создание же «ИАС ГОЗ» обусловлено необходимостью формирования аналитической информации для реализации эффективной единой ценовой политики в области принятия решений по размещению и исполнению государственного оборонного заказа, а также информационного обеспечения участников государственного оборонного заказа о цене продукции, позволяющей исключить установления головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа необоснованной цены, отмечают авторы.