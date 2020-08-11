Москва, , 12:34 — REGNUM В налоговые соглашения России с Швейцарией и Гонконгом по инициативе российской стороны могут быть внесены изменения. Об этом 11 августа сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

Рассказывая о ситуации с Кипром, где пересмотрели прежние договорённости, он отметил, что в правительстве ведут анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения.

«Сейчас внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичным предложением», — сказал Оверчук.