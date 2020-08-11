Киев, , 12:33 — REGNUM Реакция украинского общества на бунт в Белоруссии больше похожа на абстиненцию, состояния больных истерией страха и неврозом навязчивых состояний, заявил в своем комментарии 11 августа украинский политолог Олег Постернак.

Он отметил, что каждый украинский эксперт, анализируя события в Белоруссии, встречается со своими несбывшимися ожиданиями, теребящими комплексами и ранящими до сих пор травмами в отношении событий 2013−2014 гг.

«Вроде бы искренне желая белорусам не вступать на дорогу лишений и испытаний, которые несут протестные революции, мы всего лишь признаем, что злы и раздражены на собственный майдан… И с позиции старших братьев, наученных горьким опытом, горделиво делимся советом. И откуда-то верим, что протесты управляются с РФ, и что Бацька — выгодный для Украине с геополитической точки зрения», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что события после выборов президента в Белоруссии 9 августа встретили оживленную реакцию на Украине. Наиболее активно выступают в Верховной раде, где накануне было создано межфракционное парламентское объединение «За демократическую Беларусь», которое вскоре намерено зарегистрировать официальное заявление парламента Украины о непризнании президентских выборов в РБ. ряд депутатов Рады уже заявили, что имеющиеся факты правонарушений во время избирательной кампании и собственно выборы свидетельствуют «о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления».