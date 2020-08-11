Минск, , 12:31 — REGNUM Ещё один кандидат в президенты Белоруссии заявил о своём намерении обжаловать итоги голосования, прошедшего в республике 9 августа. Так, жалобу в Центральную избирательную комиссию готовит председатель «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергей Черечень.

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«Мы находимся в процессе составления жалобы», — сообщила в беседе с ТАСС пресс-секретарь политика Виктория Стрелковская.

По её словам, представители их штаба уже подали жалобы в Генеральную прокуратуру и Центризбирком на многочисленные нарушения законодательства, выявленные в процессе наблюдения за выборами.

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Напомним, ранее о планах подать жалобу в ЦИК Белоруссии с просьбой не признавать результаты президентских выборов заявил кандидат на высший руководящий пост страны Андрей Дмитриев.

Ещё одну жалобу в ЦИК уже направила Светалана Тихановская. Она потребовала признать выборы недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центризбиркома Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко в ходе выборов 9 августа набрал 80,08% голосов избирателей. Его основной соперник — домохозяйка Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,09% избирателей. Остальные три кандидата набрали менее 2%.