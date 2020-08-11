Москва, , 12:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости направить на развитие высокотехнологичной медицинской помощи 15 млрд рублей.

Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства. По его словам, нужно обсуждать высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Стоить это будет, по предварительным расчетам, около 15 млрд рублей», — сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что сумма может быть больше с учётом расходов на льготные лекарства и лечение онкозаболеваний.

Президент поручил рассчитать всю сумму и представить предложения.