Минск, , 12:07 — REGNUM В Белоруссии чиновничья «идеологическая вертикаль» предпринимает меры по недопущению общенациональной забастовки. На предприятиях проводятся «разъяснительные беседы».

Анонсированная оппозицией накануне 9 августа общенациональная забастовка не состоялась. Ни один крупный завод не прекратил работу. Крупные частные предприятия также продолжают работу в прежнем режиме.

Тем не менее, учитывая подъём уличных протестов, противники продолжения правления Александра Лукашенко не теряют надежд поднять на забастовку хотя бы часть трудовых коллективов. Переговоры ведутся с рабочими крупных заводов в Минске, Гомеле, других областных и районных центров. Ввиду отсутствия гарантий поддержки участников забастовки переговоры успехом пока не увенчались.

Независимые профсоюзы в Белоруссии крайне слабы. Огосударствлённая «Федерация профсоюзов Белоруссии» категорически против забастовки.

Заместители директоров предприятий «по идеологической работе», фактически подчинённые чиновничьей «идеологической вертикали» (замкнутой на администрацию президента), убеждают рабочих «не поддаваться на провокации».

За участие и даже за обсуждение забастовки рабочим угрожают как минимум расторжением трудового договора по инициативе нанимателя — то есть увольнением. Трудовой Кодекс позволяет реализовать такую меру в течение трёх дней. На практике приказ об увольнении под тем или иным предлогом с выдачей «обходного листа» оформляется за день.

На недопущение забастовок ориентированы пропагандисты «идеологических отделов» районных администраций (исполкомов) и государственных СМИ. Некоторые из них уже работают над подготовкой лекций к «единому дню информирования» (аналог советского «политпроса»).

Обзор социальных сетей позволяет сделать вывод о готовности принять участие в забастовках рабочих Минска, Солигорска, Жодино, Бреста, Новополоцка и других городов. Часть из них уже участвует в уличных акциях протеста.