Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге 11 августа сообщило о том, что власти этой страны ввели обязательное прохождение карантина для лиц, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Напомним, что граница между РФ и Финляндией остаётся закрытой для российских туристов как минимум до 8 сентября. Вероятнее всего, запрет будет продлен и далее. Однако в страну могут пустить с целью официально разрешенной работы или учебы в Финляндии, а также по неотложным семейным делам, например, в случае смерти или болезни близких родственников.

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Как уточняет финское издание Yle, для прибывающих в Финляндию иностранцев из неблагополучных по коронавирусу стран «несоблюдение обязательного карантина повлечет за собой наказание — от денежного штрафа до трех месяцев тюрьмы».

Министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Финляндии Криста Киуру отметила, что на границе будет вестись обязательная проверка на коронавирус всех иностранцев, которые прибывают из стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

В число таких стран, по мнению Хельсинки, входят соседние Швеция и Россия.

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