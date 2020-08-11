Новосибирск, , 11:50 — REGNUM Компания, построившая терминал Т-2 аэропорта «Домодедово» в Москве, приступит к строительству нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво им. А.И. Покрышкина. Первый этап работ завершат в III квартале 2022 года, а к строительству привлекут и новосибирские компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В присутствии губернатора Андрея Травникова подписи под документом поставили генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и генеральный директор ООО «АНТ ЯПЫ» Генджай Акай Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области подписан контракт о строительстве нового терминала аэропорта. В присутствии губернатора Андрея Травникова подписи под документом на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» I очередь строительства поставили генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич игенеральный директор ООО «АНТ ЯПЫ» Генджай Акай.

Отметим, что региональные власти уделяют особое внимание привлечению местных, новосибирских компаний к работе над строительством терминального комплекса.

«Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы при строительстве такого крупного объекта максимально задействовать наших строителей, поставщиков материалов и оборудования, — прокомментировал глава региона. — Во-первых, это рабочие места для наших жителей, это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Но значение объекта для региона измеряется не только деньгами. Я уверен, что те строители, которые будут там трудиться, и через много лет с удовольствием станут вспоминать об участии в такой исторической стройке».

Работы уже стартовали: в ближайшие дни возведут строительный городок и приступят к возведению более масштабного объекта.

Высота нового терминала новосибирского аэропорта составит более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры будут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего. Стоимость контракта — 13,672 млрд рублей. Полностью проект будет реализован к 2025 году в два этапа.