Москва, , 11:44 — REGNUM Белоруссия может не бояться давления США, так как она не берет кредитов в организациях, подконтрольных Америке, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова американского конгрессмена Роберта Менендеса, который призвал международное сообщество поддержать защиту «демократии и прав человека» в Белоруссии и назвал фальсифицированными итоги выборов, прошедших в Белоруссии.

«Белоруссия, к счастью, ничего не должна США. Ни в экономическом — она не берет кредитов в организациях, подконтрольных Америке, ни тем более в политическом смысле, — сказал Вассерман. — Так что Менендес может говорить всё, что ему угодно. Я думаю, что в США тоже есть нечто аналогичное русской поговорке — собака лает, а ветер носит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Менендес заявил, что власти Белоруссии должны аннулировать результаты подсчетов при голосовании на президентских выборах и провести новый подсчет или устроить новые выборы в республике, иначе против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС.