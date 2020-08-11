Москва, 11 августа 2020, 11:44 — REGNUM Белоруссия может не бояться давления США, так как она не берет кредитов в организациях, подконтрольных Америке, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова американского конгрессмена Роберта Менендеса, который призвал международное сообщество поддержать защиту «демократии и прав человека» в Белоруссии и назвал фальсифицированными итоги выборов, прошедших в Белоруссии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Менендес заявил, что власти Белоруссии должны аннулировать результаты подсчетов при голосовании на президентских выборах и провести новый подсчет или устроить новые выборы в республике, иначе против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС.