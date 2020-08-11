Горно-Алтайск, , 11:37 — REGNUM Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Алтай назначена Динара Култуева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, указ об этом подписал глава Олег Хорохордин.

«Она будет курировать социальный блок Правительства Республики Алтай, в частности, работу региональных министерства здравоохранения, министерства образования и науки, министерства труда, социального развития и занятости населения РА, комитета по физической культуре и спорту, комитета по делам ЗАГС и архивов РА», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что новый зампред родилась в Горно-Алтайске 6 ноября 1980 года, окончила Томский государственный университет по специальности «Журналистика», работала на телевидении, затем стала главным редактором ГТРК «Горный Алтай». В 2010—2015 годы была пресс-секретарём главы региона.

После занятия Олегом Хорохординым кресла главы, в декабре 2019 года Динара Култуева была назначена заместителем руководителя Единого аппарата главы и правительства по вопросам внутренней политики.

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