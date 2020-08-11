Москва, , 11:35 — REGNUM На предполагаемых новых выборах президента Белоруссии победили бы те, чья главная цель — напакостить и русскому большинству в самой Белоруссии, и Российской Федерации, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Главная противница Лукашенко на нынешних выборах — Тихановская — провозгласила, что у нее нет иных целей, кроме как сместить Лукашенко и назначить новые выборы — уже без него, — отметил Вассерман. — Но если посмотреть на всех остальных соучастников выборов, а также на программу, выдвинутую ее мужем, становится очевидно, что на этих предполагаемых новых выборах победили бы те, чья главная цель — напакостить и русскому большинству граждан самой Белоруссии, и Российской Федерации. Поэтому совершенно однозначно РФ не может быть заинтересована в победе таких деятелей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действия участников акций протеста в Белоруссии поддержал бывший американский вице-президент и возможный кандидат на предстоящих президентских выборах в США Джозеф Байден.