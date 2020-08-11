Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Петербурге во второй половине дня во вторник, 11 августа, ожидают прибытия федерального министра иностранных дел Германии. Ранее в МИД ФРГ сообщили, что Хайко Маас планирует посетить Санкт-Петербург и почтить память погибших во время блокады Ленинграда.

По данным пресс-службы Смольного, на 17 часов запланирована губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с высокопоставленным визитёром из Германии.

В ходе встречи состоится церемония передача первой партии медицинского оборудования, предназначенного для модернизации реабилитационного центра петербургского Госпиталя для ветеранов войн. Это произойдет в рамках гуманитарного жеста правительства Германии в отношении жителей блокадного Ленинграда.

Напомним, что Госпиталь для ветеранов войн в настоящее время перепрофилирован на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, но, как заявляют в Смольном, в ближайшее время он вернется к своей штатной работе.

После встречи с губернатором глава МИД Германии пообщается с журналистами.