Пекин, , 11:35 — REGNUM С призывом к решительному пресечению расточительства продуктов питания и воспитанию бережливости обратился к гражданам Китая председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 11 августа сообщает агентство Синьхуа.

«Несмотря на то, что год за годом мы собираем (большие) урожаи зерна, по-прежнему необходимо с сознательностью относиться к продовольственной безопасности», — сказал председатель Китая, отметив, что привычка к расточительству в пище является «печальной и шокирующей».

При этом Цзиньпин указал на необходимость принятия эффективных мер и усовершенствование законодательной базы и надзора для борьбы с растратой продовольствия, а также создание предназначенного для этого долгосрочного механизма.

«Необходимо укрепить разъяснительную деятельность и (усилия) по просвещению (населения), а также взрастить привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным и гордилось бережливостью», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство водных ресурсов Китая объявило IV уровень экстренного реагирования в связи с наводнениями в верхнем течении реки Хуанхэ.