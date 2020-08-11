Минск, , 11:29 — REGNUM Глава белорусского оппозиционного «объединённого штаба» — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская находится в Литве. Её отъезд состоялся в ночь с 10 на 11 августа после переговоров с властями.

«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», — сообщил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

По информации сторонников Тихановской, вечером 10 августа её вызвали в Центризбирком, где с ней провели беседу. После этого она и раннее арестованная глава её избирательного штаба Мария Мороз покинули Белоруссию при содействии белорусских властей.

По словам самой Тихановской, сказанным ей в видеообращении, решение об отъезде из страны далось ей очень тяжело. Своё обращение кандидат в президенты завершила словами «Дети — самое важное, что есть в нашей жизни».

В Минске остаётся Мария Колесникова — третья участница «объединённого штаба». Накануне голосования 9 августа Белоруссию покинула Вероника Цепкало.

Тем временем в Минске продолжаются акции протеста противников дальнейшего правления Александра Лукашенко. По итогам столкновений в ночь на 11 августа один человек погиб и множество получило ранения различной степени тяжести.

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