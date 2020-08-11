Аддис-Абеба, , 11:27 — REGNUM Ассоциация иностранных корреспондентов Восточной Африки призвала освободить кенийского журналиста Ясина Джуму, который, по их словам, все еще находится под стражей в Эфиопии, несмотря на то, что суд постановил освободить его под залог. Об этом представитель Ассоциации написал на странице организации в Twitter.

В соответствии с заявлением, журналист был освобожден под залог в четверг, 6 августа, однако правительство Эфиопии не распорядилось о его освобождении.

Журналист был арестован в июле после убийства популярного музыканта этноса оромо Хачалу Хундессы.

По словам его адвоката, он был арестован в доме эфиопского активиста и владельца новостного портала Oromia Media Джавара Мохаммеда. Ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве и участии в насилии.