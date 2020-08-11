Кемерово, , 11:21 — REGNUM Глава города Кемерово Илья Середюк сегодня, 11 августа, провёл совещание с руководителями транспортных и торговых предприятий по усилению мер профилактики распространения коронавируса. В администрации города ИА REGNUM уточнили, что одна из главных причин роста числа пациентов с коронавирусом — несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Согласно официальным данным, в Кемерове задействованы все ресурсы медучреждений по лечению COVID-19. Отделения уже заполнены на 70%. Но число новых пациентов с коронавирусом продолжает расти.

Мэр потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики. При их несоблюдении учреждения будут закрыты.

«Отдельное внимание уделено транспортным предприятиям: при несоблюдении хотя бы одним пассажиром масочного режима транспорт не будет продолжать движение по маршруту, — подчеркнули в мэрии.

Уточняется, что руководители предприятий несут персональную ответственность за несоблюдение мер профилактики.