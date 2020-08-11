Москва, , 11:19 — REGNUM Отношение и заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко до и после выборов главы государства прекрасно характеризуются русской пословицей. Об этом в ходе беседы в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» с ведущим Владимиром Соловьевым заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Ведущий указал на то, что перед президентскими выборами Лукашенко «грубил России», а после «захватил журналистов». Кроме того, в Минске под арестом остаются 33 гражданина РФ, задержанные в конце июля.

«Моя бабушка говорила очень хорошую фразу, которую мне потом повторяла моя мама: «Сама себя раба бьёт, что нечисто жнёт», — прокомментировала дипломат.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что не хочет давать никаких оценок, а пословица просто удачно подошла к ситуации.

«Есть эксперты, политологи, историки, в конце концов, это тоже историческая ретроспектива», — заключила Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые, по версии Минска, предположительно являются бойцами иностранной частной военной компании «Вагнер» и якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

10 августа стало известно о задержании в Минске сотрудников RT, Sputnik, Daily Storm, «Дождя», «Медузы» и других СМИ, а также руководителя WarGonzo Семёна Пегова. Некоторые журналисты были избиты.

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