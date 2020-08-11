Минск, , 11:15 — REGNUM Выезд в Литву кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской организовали власти республики. Об этом сегодня, 11 августа, заявила доверенное лицо претендента на высший руководящий пост Ольга Ковалькова.

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ИА REGNUM). Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — сообщила в комментарии порталу «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз (начальник штаба Тихановской — прим.). Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — сообщила в комментарии порталу Tut.by Ковалькова.

Она подчеркнула, что, несмотря на сложившуюся критическую ситуацию, важно «остановить кровопролитие», отказаться от насилия и «защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами».

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Добавим, что, по данным портала, пограничный комитет подтвердил, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 03:30 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выехала в Литву, стало известно из сообщения в Twitter главы литовского МИД Линаса Линкявичюса.