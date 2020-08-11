Минск, , 11:13 — REGNUM Обстоятельства задержания российских журналистов и их местонахождение в Белоруссии устанавливает посольство России в Минске, сообщили 11 августа в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев заявил, что диппредставительство делает все возможное для установления фактов задержания и местонахождения российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Минске задержали журналистов телеканала «Дождь». Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что в самое ближайшее время представителей СМИ выпустят из отделения милиции.

Читайте также: В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов