Ярославль, , 11:07 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков раньше срока вернулся из отпуска. 11 августа он провел общегородское совещание в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волков отдыхал в Крыму, о чём оповестил своих подписчиков в Instagram 8 августа.

Причины досрочного возвращения из отпуска в мэрии не называют. Одна из вероятных причин — довыборы в Госдуму России по 194-му округу, в который входит и Ярославль. По мнению источников ИА REGNUM, на них высока вероятность победы оппозиционного кандидата, что не устраивает исполнительную власть региона. Отсутствие в городе мэра в этой ситуации играет на руку протестным кандидатам. Жители пишут в социальных сетях о проблемах в городском хозяйстве: плохой уборке города, некачественном ремонте дворов.

В пользу этой версии говорит тот факт, что на совещании 11 августа Владимир Волков резко раскритиковал подрядчика, ответственного за благоустройство площади Труда. Мэр потребовал сдать площадь в срок — к Дню города. Отметим, что этот праздник состоится в день довыборов в Госдуму России.

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