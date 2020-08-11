Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что эпидемия испанки (бушевавшая в мире с 1918 по 1920 год), возможно, положила конец Второй мировой войне. Об этом сообщает USA Today.

«В 1917 году началась великая пандемия. Погибли от 50 до 100 млн человек. И это, вероятно, положило конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация», — сказал он.

В Белом доме позже пояснили, что Трамп оговорился и имел в виду Первую мировую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на страницах Белого дома в соцсетях появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.

Также Пентагон представил викторину и презентацию, посвященные 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. Помимо упоминания о том, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, в ней ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу.

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