Киев, , 10:58 — REGNUM Украина сейчас слишком беспомощна, чтобы проводить какую-то скоординированную политику в отношении Белоруссии, но действовать Киеву все равно нужно, заявил 11 августа украинский политический эксперт Юрий Бутусов.

При этом, отметил он, в Киеве должны понимать, что Белоруссия является одним из крупнейших соседей Украины и обстановка в ней — «предмет нашей национальной безопасности».

Бутусов призвал президента Украины Владимира Зеленского без огласки собрать все силовые структуры и принять ряд решений в связи с ситуацией в Белоруссии.

«Нам необходимо срочно увеличить число наблюдателей за ситуацией из разных органов власти, а также число журналистов, готовых объективно освещать происходящее. Нам не надо вмешиваться в белорусскую политику — они сами разберутся… Но нам надо противодействовать российской политике, разоблачать происки российской агентуры, постараться всеми силами помешать российским провокациям и вероятному вторжению России», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что утром 10 августа Зеленский в своем обращении призвал белорусское общество к «диалогу и толерантности», отметив, что эскалация противостояния из-за недоверия к результатам выборов грозит стране «горькими последствиями». Вместе с тем он заявил, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов, а «любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия».

По состоянию на утро 11 августа глава Украины не поздравлял Лукашенко с победой на выборах. О каких-либо совещаниях с участием силовиков у президента Украины за последние сутки информации нет.