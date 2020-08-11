Киев, , 10:51 — REGNUM Попытка сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) захватить украинский телеканал 112.ua вызывает возмущение, заявил депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радачовский. Комментарий парламентария опубликовал 11 августа телеканал 112.ua.

«Я возмущён новостями о том что, правоохранительные органы пытаются под сомнительным предлогом заблокировать работу одного из ведущих украинских телеканалов», — рассказал он.

Радачовский отметил, что в Европе подобные ситуации не возможны, тем более при участии спецслужб.

«Мне трудно поверить… что об этом, например, это сделано без ведома президента республики», — добавил евродепутат.

Он также призвал украинских судей не выносить несправедливые решения, а также пообещал поддержку со стороны Европы и Европарламента.

Напомним, ранее СБУ потребовала через суд арестовать имущество и корпоративные права телеканала 112.ua и передать их в распоряжение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Владелец телеканала, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак уверен, что попытка рейдерского захвата телеканала состоялась при участии президента Украины Владимира Зеленского.

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