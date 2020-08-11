Минск, , 10:40 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев намерен подать в ЦИК жалобу с просьбой не признавать результаты выборов. Об этом политик заявил 11 августа, сообщает ТАСС.

Дмитриев планирует подать жалобу 12 августа. Ранее жалобу в ЦИК подала кандидат в президенты Светалана Тихановская. Она потребовала признать выборы недействительными.

Отметим, по данным ЦИК Белоруссии, Андрей Дмитриев набрал 1,04% голосов избирателей. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов.

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