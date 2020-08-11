Москва,
11 августа 2020, 10:31 — REGNUM США не признают выборы Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии и в подтверждение этому всё больше сигналов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление американского сенатора.
«Многие из российских граждан тоже не любят Лукашенко, но он наш сосед, и нам такая позиция США выгодна.
Мир начинает делиться на тех, кто признает результаты выборов, и кто не признаёт. Напомню, что Лукашенко уже поздравили лидеры Китая, России и Турции.
Власти США считают, что Лукашенко — диктатор и по инерции вне зависимости от своих экономических интересов критикуют его.
Хотя есть и военный смысл в их критике: пока Лукашенко не дает войскам НАТО размещаться на территории Белоруссии, но это мечта генералов из Пентагона», — высказал своё мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно будет уйти в отставку.
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