Москва, , 10:31 — REGNUM США не признают выборы Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии и в подтверждение этому всё больше сигналов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление американского сенатора.

«Многие из российских граждан тоже не любят Лукашенко, но он наш сосед, и нам такая позиция США выгодна.

Мир начинает делиться на тех, кто признает результаты выборов, и кто не признаёт. Напомню, что Лукашенко уже поздравили лидеры Китая, России и Турции.

Власти США считают, что Лукашенко — диктатор и по инерции вне зависимости от своих экономических интересов критикуют его.

Хотя есть и военный смысл в их критике: пока Лукашенко не дает войскам НАТО размещаться на территории Белоруссии, но это мечта генералов из Пентагона», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно будет уйти в отставку.

Читайте также: Второй американский сенатор выдвинул условие Лукашенко