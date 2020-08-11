Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM В Ростовской области сменился и. о. прокурора. В настоящее время обязанности руководителя надзорного ведомства исполняет Сергей Паволин, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Трудовая деятельность Паволина началась в прокуратуре Смоленской области. В 2013 году Сергей Паволин был назначен на должность заместителя прокурора Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что ранее исполняющим обязанности прокурора Ростовской области был назначен Андрей Сысоенков, с 2012 года назначенный первым заместителем прокурора Ростовской области.

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