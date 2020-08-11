Киев, 11 августа 2020, 10:25 — REGNUM Печерский суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возобновить расследование одного из уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом написал юрист Андрей Портнов 10 августа в своём Telegram-канале.
Портнов рассказал, что суд удовлетворил его жалобу и обязал правоохранителей продолжить расследование дела, касающегося продажи предприятия «Ленинская кузница» (переименовано в «Кузницу на Рыбальском»).
Напомним, в конце 2018 года Порошенко продал завод предпринимателю и бывшему политику Сергею Тигипко за $300 млн. По информации Портнова, эта сделка могла состояться с нарушениями налогового законодательства Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд вернул Порошенко коллекцию картин, арестованных сотрудниками ГБР.
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