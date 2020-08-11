Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Действия администрации бывшего президента США Барака Обамы, которая была «поймана на слежке» в 2016 году за предвыборным штабом нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, могут быть расценены как государственная измена. Такое заявление в очередной раз в ходе брифинга в Белом доме сделал американский лидер Дональд Трамп.

Обама Иван Шилов © ИА REGNUM

«Администрация Обамы шпионила за моей предвыборной кампанией», — сказал глава государства. — Скорее всего, это госизмена».

Американский лидер подчеркнул, что они «сделали ужасные вещи, чего раньше, вероятно, и не было».

«Подобное не должно когда-либо повториться с президентом США. Это политическое преступление века», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп заявлял, что слежка агентов ФБР за сотрудниками предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в 2016 году является государственной изменой. По его словам, до этого ничего подобного не происходило в американской политике.