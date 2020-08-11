Вашингтон, , 10:19 — REGNUM В связи с беспорядками, которые вспыхнули в Белоруссии после выборов президента республики, глава комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол обратились с призывом к белорусским властям прекратить «бессмысленные акты насилия». Об этом 11 августа говорится в заявлении конгрессменов, размещенном на сайте конгресса.

«Мы глубоко встревожены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, как в военной форме, так и в штатском», — говорится в обнародованном документе.

Также указывается, что выборы в Белоруссии, как утверждают конгрессмены США, были «сфальсифицированы с самого начала», и что народ страны, заслуживает того, что выбрать «своего представителя» и осуществлять базовые права «без страха и насилия».

«Мы поддерживаем тех, кто смело рискует своей безопасностью, добиваясь свободного и демократического общества, и призываем президента Александра Лукашенко положить конец этим бессмысленным актам насилия», — подчеркивается в заявлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была задержана в Белоруссии на семь часов.