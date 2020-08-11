Додома, , 10:17 — REGNUM Лидер танзанийской оппозиции Тунду Лиссу заявил о недоверии членам избирательной комиссии страны в преддверии всеобщих выборов в октябре. Об этом передает кенийская радиостанция Citizen.

В эфире радио Citizen Лиссу заявил, что чиновники в Танзании действуют в интересах действующего президента страны Джона Магуфули.

«Председатель и исполнительный глава избирательной комиссии были назначены президентом Магуфули. За эти годы они доказали, что не являются независимыми», — сказал Лиссу .

Он добавил, что его партия «За демократию и прогресс» (CHADEMA) будет участвовать в выборах, но будет использовать все средства, чтобы потребовать обнародования подлинных результатов.

Напомним, что Лиссу вернулся в Танзанию из Бельгии в июле 2020 года после того, как три года назад на него было совершено покушение в столице страны, Додоме. Лиссу добавил, что ни одна танзанийская радиостанция или телеканал не брали у него интервью с тех пор, как он вернулся, опасаясь государственных репрессий.

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