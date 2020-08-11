Вильнюс, , 10:02 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была задержана в Белоруссии на семь часов. Об этом 11 августа заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио LRT.

По его словам, в настоящее время политик находится в безопасности в Литве. Он не уточнил, каким способом Тихановская попала в Вильнюс, и какие у неё планы.

Утром 11 августа Линас Линкявичюс написал на своей странице в Twitter, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Ранее кандидат в президенты заявляла, что не видит оснований для своего ареста и не планирует покидать Белоруссию.

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