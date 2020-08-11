Екатеринбург, 11 августа 2020, 10:01 — REGNUM Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов стал почётным гражданином города. Решение приняли на заседании гордумы Екатеринбурга, сообщил источник корреспонденту ИА REGNUM.
Звание ещё могли вручить главе Русской медной компании Игорю Алтушкину и гендиректору Завода имени Калинина Николаю Клейну. Депутаты сделали голосование закрытым.
Ранее Алтушкин и Клейн отказались от борьбы за почётное звание, чтобы подчеркнуть героизм врачебного сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года звание «Почётный гражданин Екатеринбурга» присваивает городская дума.
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