Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Закон о защите национальной безопасности специального административного района Китая должен быть немедленно отменён, а в Гонконге должно быть восстановлено верховенство закона. С таким призывом к властям Китая выступил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает 11 августа газета Hong Kong News.

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«Мы глубоко обеспокоены арестом гонконгского бизнесмена, издателя и известного сторонника демократии Джимми Лая», — говорится в заявлении О'Брайена.

Он напомнил, что властями Гонконга на основании этого закона также были арестованы двое сыновей Лая и несколько руководителей его медиакомпании.

«Эти аресты являются явной попыткой запугать представителей политической оппозиции и подавить свободные и независимые СМИ Гонконга», — подчеркнул советник по нацбезопасности.

Помощник главы Белого дома считает, что закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге лишает население района его основных прав и свобод, усиливает контроль Коммунистической партии Китая, поэтому должен быть отменён.

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«Мы выступаем в поддержку Джимми Лая, его сыновей, коллег и призываем Пекин отменить закон о национальной безопасности, немедленно восстановить верховенство закона в Гонконге», — заключил О'Брайен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2020 года вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, единогласно принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР).

10 августа на основании этого закона полиция Гонконга арестовала крупного медиамагната и спонсора гонконгской оппозиции Джимми Лая и его сотрудников.

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