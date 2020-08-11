Вашингтон, 11 августа 2020, 09:54 — REGNUM Закон о защите национальной безопасности специального административного района Китая должен быть немедленно отменён, а в Гонконге должно быть восстановлено верховенство закона. С таким призывом к властям Китая выступил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает 11 августа газета Hong Kong News.
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Он напомнил, что властями Гонконга на основании этого закона также были арестованы двое сыновей Лая и несколько руководителей его медиакомпании.
Помощник главы Белого дома считает, что закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге лишает население района его основных прав и свобод, усиливает контроль Коммунистической партии Китая, поэтому должен быть отменён.
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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2020 года вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, единогласно принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР).
10 августа на основании этого закона полиция Гонконга арестовала крупного медиамагната и спонсора гонконгской оппозиции Джимми Лая и его сотрудников.
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