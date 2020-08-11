Дюссельдорф, Германия, , 09:47 — REGNUM Санкции США против строительства газопровода «Северный поток — 2» увеличивают вероятность прекращения строительства трубопровода. Это следует из отчета компании Uniper.

Один из финансовых партнеров Газпрома по строительству «Северного потока — 2» допустил задержку и прекращение строительных работ. В Uniper допустили возможность списания кредита, предоставленного компании Nord Stream 2.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео выразил недоумение из-за угроз Вашингтона ввести санкции против германских компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

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