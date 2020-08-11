Нуакшот, , 09:55 — REGNUM Президент Мавритании Мохаммед Ульд Газуани назначил новых членов правительства страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление генерального секретаря президента Адама Бокара Сок.

В соответсвии с заявлением, отставки в правительстве были вызваны докладом о финансовых махинациях бывшего президента страны Мохаммеда ульд Абдель Азиза, в которых якобы фигурировали некоторые министры.

Напомним, что в четверг, 6 августа, Газуани назначил нового премьер-министра по нераскрытым причинам.

Бывший премьер-министр и три министра были упомянуты в докладе, в котором рассматривалась продажа государственной собственности и незаконное присвоение нефтяных доходов, сообщает агентство AFP.

Члены нового правительства были назначены в воскресенье, 9 августа.

Генеральный секретарь президента заявил, что отставка фигурировавших в докладе министров даст им «время, необходимое для доказательства своей невиновности».

Местные СМИ сообщают, что расследование начнется до того, как в парламенте проголосует за то, чтобы приступить к судебному разбирательству в отношении бывшего президента.