Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Полномочия двух депутатов Екатеринбургской городской думы, Елены Дерягиной и Олега Кагилева, досрочно прекращены. Решение принято на заседании представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дерягина скончалась в июле 2020 года. Кагилев же был признан виновным по уголовному делу о взятке в особо крупном размере и приговорён к колонии строгого режима на 7 лет.

За прекращение полномочий проголосовало большинство гордумы. Теперь в округах Дерягиной и Кагилева пройдут довыборы.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы в гордуму Екатеринбурга состоятся не ранее ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пройдут довыборы в городскую думу