Воронеж, , 09:36 — REGNUM 404 человека зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Воронежской городской думы пятого созыва. Итоги регистрации подвели в избирательной комиссии Воронежа.

Городская избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов шести избирательных объединений для участия в выборах депутатов. Как уточнили в избиркоме, отказ в регистрации получили партии «Новые люди» (45 кандидатов) и «Коммунистическая партия «Коммунисты России» (51 кандидат).

«По партийным спискам зарегистрировано от «Единой России» 50 кандидатов; от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» по 51 кандидату; 49 кандидатов от партии «Родина» и 22 кандидата от партии «Яблоко». То есть, по партийным спискам выдвинуто 319 кандидатов, зарегистрировано 274 человека», — сообщил председатель Воронежской городской избирательной комиссии Валерий Бунеев.

«По одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Воронежской городской думы выдвинуто 219 кандидатов, зарегистрировано — 130, из них самовыдвиженцев — 21», — добавил Бунеев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего для участия в выборах депутатов Воронежской гордумы было выдвинуто 582 кандидата. Выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, они проводятся по смешанной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, 12 по партийным спискам сроком.