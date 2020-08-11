Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Доверительное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину в ходе саммита, состоявшегося летом 2018 года в Хельсинки, стало тем событием, которое вызвало наибольшее беспокойство и тревогу у бывшего помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона за всё время его пребывания на этом посту. Такое признание Болтон сделал в интервью интернет-порталу Business Insider.

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Экс-помощник американского лидера пояснил, что тогда Трамп отказался осудить Россию за вмешательство в выборы 2016 года. При этом он возразил американской разведке, утверждавшей обратное, заявив, что «не видит никаких причин», по которым Россия вмешивалась бы в избирательный процесс.

Болтон добавил, что ему пришлось достаточно долго объяснять главе Белого дома, почему последовала столь негативная реакция в американской прессе.

«Президент, похоже, не понимал, что люди могут быть расстроены тем, что он приравнивает слова Путина к заявлениям нашей разведки», — сказал бывший помощник главы государства.

Болтон подчеркнул, что этот инцидент «потряс его больше всего» и показал неподготовленность Трампа быть президентом США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялись первые полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер назвал встречу с Путиным «одной из лучших в своей жизни».

Глава белого дома отметил, что его оппоненты желали, чтобы встреча с российским лидером превратилась в «боксерскую схватку», однако она получилась «отличной». В ходе неё главы государств обсудили Украину, Сирию, «поговорили о безопасности Израиля и о многих других замечательных вещах», подчеркнул Трамп.

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