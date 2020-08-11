Ташкент, 11 августа 2020, 09:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Мирзиёев пожелал Лукашенко успехов в обеспечении развития и процветания Белоруссии. Стороны также отметили положительную динамику в развитии двусторонних отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным белорусского ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.