Вильнюс, , 09:05 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Об этом 11 августа написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter.

По его словам, в настоящее время политик находится в Литве. «Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», — написал Линкявичюс.

Ранее Линас Линкявичюс заявил, что не может связаться со Светланой Тихановской. Он выразил обеспокоенность в связи с угрозой безопасности кандидата в президенты.

Читайте также: Тихановская и ее команда решили не участвовать в акциях протеста