Петропавловск-Камчатский, , 09:02 — REGNUM Российские и американские пограничники отработали совместные действия в Арктике. Плановое патрулирование и тренировка сил пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США прошло в Беринговом проливе в районе прохождения линии госграницы РФ, сообщили 11 августа в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по восточному арктическому региону.

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Уточняется, что патрулирование, которое провели российский пограничный патрульный корабль «Камчатка» и сторожевой корабль «Мунро» береговой охраны США, прошло в рамках реализации плана согласованных действий на 2020 год.

В качестве основной цели совместного патрулирования названо выявление нарушений пограничного и природоохранного законодательства. Также российские и американские пограничники отработали алгоритмы взаимодействия с силами и средствами другой страны.

В ходе патрулирования также прошла тренировка по задержанию браконьеров и спасению терпящих бедствие на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня стратегические бомбардировщики Ту-95МС Дальней авиации ВКС России провели плановое воздушное патрулирование над Беринговым проливом, Чукотским и Охотским морями, а также над Тихим океаном. Полёт четырёх ракетоносцев продолжался около 11 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США.

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